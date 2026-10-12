Alkol aldıktan sonra gelen huzursuzluk tesadüf değil: Hangxiety nedir?

Alkol aldıktan sonraki gün yalnızca baş ağrısı ve yorgunluk değil, yoğun kaygı, pişmanlık ve huzursuzluk da görülebiliyor. Son yıllarda sıkça kullanılan “hangxiety” terimi, alkol tüketiminin ardından ortaya çıkan bu duygusal durumu tanımlıyor. Peki, hangxiety nedir, neden olur ve etkileri nasıl hafifletilebilir?

HANGXİETY NEDİR?

İngilizcede “hangover” (akşamdan kalmalık) ve “anxiety” (kaygı) kelimelerinin birleşiminden oluşan hangxiety, alkol tüketiminin ardından yaşanan kaygı, gerginlik ve huzursuzluk hissini ifade ediyor.

Hangxiety yaşayan kişiler, alkolün etkisi geçtikten sonra kendilerini normalden daha endişeli, suçlu veya tedirgin hissedebiliyor. Bir önceki gece yaptıklarını tekrar tekrar düşünmek, başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü sorgulamak ve ortada belirgin bir neden yokken kötü bir şey olacakmış gibi hissetmek de bu durumun belirtileri arasında yer alabiliyor.

Hangxiety tek başına resmi bir psikiyatrik tanı değil. Daha çok alkol sonrasında ortaya çıkan duygusal ve zihinsel belirtileri tanımlamak için kullanılan bir terim.

HANGXİETY BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hangxiety belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde hafif bir huzursuzluk görülürken bazılarında günlük yaşamı etkileyebilecek düzeyde kaygı ortaya çıkabilir.

En sık görülen belirtiler şunlardır:

- Yoğun endişe ve gerginlik

- Pişmanlık ve suçluluk duygusu

- Bir önceki gece yaşanan olayları tekrar tekrar düşünme

- Kalp atışlarını daha fazla hissetme

- Huzursuzluk ve yerinde duramama

- Konsantrasyon güçlüğü

- Uyku kalitesinde bozulma

- İnsanlarla konuşmaktan veya sosyal ortamlara girmekten kaçınma

Bu belirtilerin tamamının aynı anda görülmesi gerekmez. Ayrıca çarpıntı, titreme ve terleme gibi fiziksel belirtiler yalnızca kaygıdan kaynaklanmayabilir; alkol yoksunluğu gibi durumlarla da ilişkili olabilir.

HANGXİETY NEDEN OLUR?

Alkol sonrasında kaygı yaşanmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Alkol başlangıçta rahatlama hissi verse de etkisi azaldığında vücudun ve beynin verdiği tepkiler değişebiliyor.

1. Beyindeki kimyasal dengelerin değişmesi

Alkol, beyindeki bazı sinir sistemi süreçlerini etkileyerek geçici bir rahatlama ve gevşeme hissi oluşturabilir. Alkolün etkisi azaldığında ise sinir sistemi yeniden denge kurmaya çalışır. Bu süreç bazı kişilerde gerginlik ve kaygı hissini artırabilir.

2. Uyku kalitesinin bozulması

Alkol, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de gece boyunca uykunun kalitesini düşürebilir ve uyku düzenini bozabilir. Yetersiz veya bölünmüş uyku, ertesi gün duyguları yönetmeyi zorlaştırarak kaygıyı artırabilir.

3. Susuzluk ve fiziksel rahatsızlıklar

Alkolün idrar söktürücü etkisi sıvı kaybına katkıda bulunabilir. Baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve halsizlik gibi akşamdan kalmalık belirtileri de kişinin kendisini daha kötü hissetmesine neden olabilir.

4. Pişmanlık ve sosyal kaygı

Özellikle sosyal ortamlarda alkol tüketen kişiler, ertesi gün söylediklerini veya yaptıklarını sorgulayabilir. Olayları olduğundan daha olumsuz değerlendirmek ve başkalarının kendilerini yargıladığını düşünmek de kaygıyı artırabilir.

HANGXİETY NE KADAR SÜRER?

Hangxiety genellikle alkolün etkilerinin azaldığı ve akşamdan kalmalık belirtilerinin yaşandığı dönemde ortaya çıkar. Hafif vakalarda kaygı aynı gün içinde azalabilir. Ancak süresi; tüketilen alkol miktarına, uyku düzenine, kişinin genel sağlık durumuna ve kaygıya yatkınlığına göre değişebilir.

Belirtiler uzun sürüyorsa, giderek ağırlaşıyorsa veya günlük yaşamı etkiliyorsa profesyonel destek almak önemlidir. Şiddetli titreme, yoğun terleme, tekrarlayan kusma, nöbet veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler acil tıbbi değerlendirme gerektirir. Özellikle düzenli ve yoğun alkol kullanan kişilerde alkolü aniden bırakmak tehlikeli yoksunluk belirtilerine yol açabilir.

HANGXİETY NASIL GEÇER?

Alkol sonrasında ortaya çıkan kaygıyı hafifletmek için bazı adımlar yardımcı olabilir:

- Su tüketin: Sıvı kaybını gidermek için su için. Ancak su içmek alkolün vücuttan daha hızlı atılmasını sağlamaz.

- Dengeli beslenin: Tolere edebildiğiniz hafif ve dengeli yiyecekler tüketin.

- Dinlenin: Uyku düzeninizi toparlamaya çalışın ve kendinize iyileşmek için zaman tanıyın.

- Kafeini sınırlayın: Fazla kahve ve enerji içeceği çarpıntıyı ve huzursuzluğu artırabilir.

- Hafif hareket edin: Kendinizi iyi hissediyorsanız kısa bir yürüyüş rahatlamanıza yardımcı olabilir.

- Kendinize zaman tanıyın: Kaygılı hissettiğiniz sırada bir önceki geceyle ilgili kesin sonuçlara varmak yerine dinlenmeyi ve sakinleşmeyi bekleyin.