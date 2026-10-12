Dışarıdan mutlu görünürken içten içe tükenmek: 'Gülümseyen depresyon' nedir, belirtileri neler?

Günlük yaşamında son derece enerjik, sosyal hayatında neşeli ve işinde başarılı görünen kişilerin aslında içten içe depresyonla mücadele ediyor olabileceği bildiriliyor. Resmi olarak tanınan bir tıbbi teşhis olmasa da son yıllarda adı sıklıkla anılan "gülümseyen depresyon", dışarıdan her şey yolunda görünürken kişinin iç dünyasında yaşadığı yoğun mutsuzluğu ifade ediyor.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden ruh sağlığı araştırmacısı Dr. Olivia Remes, bu durumun dışarıdan mutlu görünürken içten içe depresif ve mutsuz hissetmek anlamına geldiğini belirtiyor. Uzmanlar, depresyon geçirenlerin yüzde 40'a kadarının semptomların belirli örüntülerden saptığı "atipik" bir ruhsal süreç yaşadığına dikkat çekiyor. Bu tablodaki kişiler normalden daha fazla uyuyabiliyor, yemek yiyebiliyor veya iyi bir olay karşısında geçici olarak neşelenebiliyor.

İNSANLAR NEDEN DEPRESYONUNU GİZLİYOR?

"Gülümseyen depresyon" yaşayan bazı bireyler, yaşadıklarının yoğun ve stresli bir yaşamın yan ürünü olduğunu düşünerek depresyonda olduklarının farkına varmıyor. Özellikle mükemmeliyetçi ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerin, çevrelerine zorluk çektiklerini itiraf etmekten kaçındığı, önyargılardan ve başkalarına yük olmaktan korktuğu ifade ediliyor. Kültürel veya ailevi beklentiler de bu durumu açıkça dile getirmeyi zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor.

KOLAYCA GÖZDEN KAÇAN 7 BELİRTİ

Uzmanlar, her şey yolunda giderken fark edilmesi güç olan bazı uyarı işaretlerine dikkat çekiyor:

Zevk alamama: Normalde dört gözle beklenen aktivitelerin birer angarya gibi gelmesi.

Ağırlık hissi: "Kurşun ağırlığı çökmüş gibi" kol ve bacaklarda yoğun bir yorgunluk hissi.

Sürekli plan iptal etme: Ruh halini gizleyemez hale gelince sosyal ortamlardan uzaklaşma.

Fazla uyumaya rağmen yorgunluk: Özellikle akşam saatlerinde artan tükenmişlik hissi.

Artan hassasiyet: Eleştirilere veya reddedilmelere karşı normalden çok daha fazla kırılganlık.

Neşeli veya yardımsever kimlik: Ortamların en esprili ya da başkalarına koşan kişisi olma rolü.

Olumsuz iç ses: Dışarıya özgüven verilirken içten içe değersizlik ve boşluk hissetme.

RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünmeye çalışmanın kişiyi yalnızlaştırdığını ve ihtiyaç duyduğu yardımı almasını engellediğini vurguluyor. Exeter Üniversitesi'nden klinik psikolog Prof. Barney Dunn, bu durumun kontrol altına alınmadığı takdirde kronikleşebileceğini ve intihar riskini artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, küçük adımlarla güvenilen biriyle konuşulmasını ve gerektiğinde bir tıp uzmanından profesyonel destek alınmasını tavsiye ediyor.