Almanya'nın en iyi sokak lezzeti: İşte geleneksel Alman çöreği Berliner tarifi...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:53

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:53

Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir. Türkiye'de ise pastanelerde genellikle kremşanti, çikolata veya mocha ile dolgulanmış şekilde satılır. Tadıyla dünyaya nam salmış bu tatlıyı evinizde de yapabilirsiniz. Peki Almanya'nın en iyi sokak lezzeti bu tatlı nasıl yapılır? İşte geleneksel bir Alman çöreği olan Berliner tarifi...

BERLINER TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağ (Margarinde olur)oda sıcaklığında

500 gram un (Kontrollü olarak koyun her un farklı olabilir)

İçi için:

Marmelat, krem çikolata

Üzeri için;

Toz şeker, isteğe göre pudra şekeri

Yapılışı:

Hamuru için malzemeleri karıştırma kabına koyup güzelce yoğurun ve mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru merdane yardımıyla açın.

Bardak ya da bir küçük kase yardımıyla yuvarlak halkalar kesip, kare şeklinde kestiğiniz fırın kağıdının üzerine koyun.

Üzerini kapatıp 15 dakika kadar dinlendirin.

Kızgın yağda kızartın.

1 dakika kadar üzeri kapalı şekilde kızartın.

Çıkınca ilk sıcağı çıktığında toz şekere bulayın.

İçine marmelat, isteğe göre de çikolata sıkıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!