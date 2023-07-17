Alpaslan Özmol, 'öldü' haberlerine karşı harekete geçiyor
Oyuncu Alpaslan Özmol, kendisiyle ilgili sık sık yapılan "öldü" haberleri üzerine yasal yollara başvurma kararı aldı.
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı 'Çocuklar Duymasın’ dizisindeki ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında yapılan ‘öldü’ haberleriyle ilgili harekete geçti.
Instagram hesabından avukatıyla olan fotoğrafını paylaşan Özmol, “Hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır” dedi.
Bir açıklamasında ‘öldü’ haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, “Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin” demişti.
Geçtiğimiz günlerde de Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapılmış, söylenti Twitter’da yayılmıştı.
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