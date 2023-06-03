Tamer Karadağlı ev sahibiyle davalık olmuştu: Karar çıktı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ev sahibiyle kira bedeli yüzünden mahkemelik olmuştu. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ev sahibi lehine karar çıktı ve Karadağlı'nın evi tahliye etmesine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:01
Tamer Karadağlı ev sahibiyle davalık olmuştu: Karar çıktı
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Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle geçen aylarda mahkemelik olmuştu. Oyuncunun ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi edilmesi için dava açmıştı.

Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtmişti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için kira tespit davası açtı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre, Tamer Karadağlı ile Göktürk’te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran’da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı’nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı.

Tamer Karadağlı’nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarındaki ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti.

İTİRAZ HAKKI VAR

Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ise evin tahliyesini ve bilirkişi raporundaki ödemenin yapılmasını talep etti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında oturduğu evi tahliye etmesi yönünde karar verdi. Karadağlı'nın karara itiraz hakkı bulunuyor.


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