Alper Çağlar'ın yeni filmi İlk Göktürk: Önsöz filminin tanıtımının yayınlanmasıyla beraber, filmin karakterleri sinemaseverler tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Alper Çağlar kimdir? Yönetmen Alper Çağlar filmleri

ALPER ÇAĞLAR KİMDİR?

Alper Çağlar, 1 Eylül 1981'de 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Arif Çağlar, annesi Perihan Çağlar, ablası Eda Çağlar ve merhum kız kardeşi Ecehan Çağlar'dır. Babası Adana, Kozanlı Yörük, annesi Şanlıurfalı Karakeçili boyundan gelen bir Türkmendir.

Küçüklüğünden beri sinemaya ve öykü anlatmaya ilgisinden dolayı Robert Kolej bünyesindeki lise hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarlayan Alper Çağlar, gerçek anlamda ilk filmini lise ikinci sınıfta Kırgızistan'da çektiği belgesel filmi Not So Far Away adlı eserle gerçekleştirdi. Lise eğitimi ardından kazandığı burs ile Amerika'da University of Virginia'da okuyan Alper, eğitimini Medya İlişkileri, İletişim ve son olarak Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.

2004 yılında ilk kurmaca filmi olan 4 Saat'i yönetti. Bilkent Üniversitesi'nin olanakları ile yapılan 44 dakikalık film takdir topladı ve senarist İzzeddin Çalışlar'ın önerisi ile filmi izleyen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, Alper Çağlar'a Plato Film Şirketi'nde çeşitli reklam ve film projelerinde fırsat verdi.

2006 yılında CaglarArts Limited adındaki yapım şirketini kurdu ve ardından Bukalemun adında bir kısa film çekti. Otistik bir adamın insanüstü oyunculuk yeteneğini anlatan ve 4 Saat'ten tamamen farklı bir tarzda olan bu filmi Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi ve Akbank Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. 2007'de, 1950'lerin kara film ve ucuz dedektif romanlarından esinlenmiş ve kendine has fantastik öğeleri olan Camgöz adlı bir kısa film yazıp çekti. Film, Akbank Kısa Film Festivali ve birçok farklı yarışma bünyesinde ödül kazandı.

2007 yılı sonundan 2008 yılı baharına dek askerlik görevini yapan Çağlar, döndükten kısa süre sonra, Eylül 2008'de ilk uzun metraj filmi olan Büşra'nın hazırlıklarına başladı ve 2009 yılının Temmuz ayında çekimleri tamamladı. Film, 19 Mart 2010'da vizyona girdi. 2012 yılında ikinci uzun metraj filmi olan Dağ üzerine çalışmaya başladı. Film, 16 Kasım 2012'de vizyona girdi ve sinemalarda yaklaşık 300.000 kişi tarafından izlendi, genellikle olumlu yorumlar aldı ve Çağlar'ın ses getiren ilk projesi oldu. 2014 yılında ikinci uzun metraj filmi Panzehir vizyona girdi.

DAĞ 2 VE SONRAKİ DÖNEM

2016 yılında, kendisine asıl ününü kazandıracak olan devam filmi Dağ 2 için çalışmalara başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri projeye ekipman, eğitim ve tesis desteği sağladı. 4 Kasım 2016'da vizyona giren film, toplamda 3.600.000 gişe yaparak 2016 yılının en çok izlenen filmi oldu. Film, ayrıca Altın Palmiye Türkiye Ödül Töreni'nde 2017 yılının sinema filmi seçildi ve Çağlar'a yılın sinema yönetmeni ödülünü kazandırdı.

2017 yılında; ön çekimli, 1'er saatlik 6 bölümden oluşan mini dizi projesi Börü'yü duyurdu. Dizi, 2018 yılında yayınlandı ve olumlu yorumlar aldı. Yine 2018'de dizinin finali için Börü filmi vizyona girdi. 2021 yılı Ocak ayında Börü 2039 adlı bilimkurgu ve aksiyon türündeki internet dizisi projesinin duyurusunu yaptı. BluTV platformunda yayınlanan dizi 28 Aralık 2021'de yayına girdi.

Alper Çağlar, 2018 yılından beri Göktürkler'i konu alan Göktürk film üçlemesi üzerinde çalışmaktadır. Seri, Çağlar'ın şu ana kadar yaptığı en büyük bütçeli ve en kapsamlı proje olma özelliği taşır. Üç filmden oluşacağı açıklanan bu seri hâlâ yapım aşamasındadır.