Alper Kul, Güldür Güldür’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı!
Uzun yıllardır Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Alper Kul, programdan neden ayrıldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, Saba Tümer’in programında ayrılık kararının perde arkasını anlattı.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu komedi programlarından biri olan Güldür Güldür Show, geçtiğimiz aylarda önemli bir ayrılığa sahne oldu. 2012 yılından beri ekipte yer alan Alper Kul, 14 yılın ardından programdan ayrıldığını duyurdu. Kul’un vedası, hayranlarını şaşırtırken, ünlü oyuncu katıldığı bir programda ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.
ALPER KUL’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI
Saba Tümer’in YouTube programına konuk olan Alper Kul, programdan ayrılma sürecini ve gelecekteki projelerini anlattı. Tümer’in "Güldür Güldür'den ayrılmak bir risk değil miydi?" sorusuna Kul şu yanıtı verdi:
"Evet ama 14 yıldır alışkanlığım bu… Aynı insanlar, aynı firma, herkesi çok seviyorum. Niye ayrılayım ki, değil mi?"
Ancak, Saba Tümer’in ısrarlı soruları karşısında Alper Kul daha net bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"He bu sene mi? Sıkıldım dermişim! Risk almayı seviyorum dermişim! Filmler var, 2 tane film var. Bir tanesi çok sıkıntılı, onu izleyebileceğimi de zannetmiyorum."
Bu açıklamalar, Alper Kul’un yeni projelere odaklanmak için Güldür Güldür Show’dan ayrıldığını ortaya koydu.
ALPER KUL’UN YENİ PROJELERİ NELER?
Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası kariyerine odaklanarak sinema projelerine ağırlık vereceğini belirtti. İki yeni film projesi üzerinde çalıştığını söyleyen Kul, bunlardan birinin oldukça iddialı ve zor bir yapım olduğunu da vurguladı.
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