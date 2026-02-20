ALS hastalığına yenildi: Euphoria ve Grey's Anatomy'nin yıldız oyuncusu Eric Dane hayatını kaybetti

ABD’li ünlü oyuncu Eric Dane, ALS hastalığıyla verdiği mücadelenin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini ailesi yazılı bir açıklamayla duyurdu.

ALS HASTASIYDI

Özellikle “Grey’s Anatomy” dizisinde canlandırdığı Dr. Mark Sloan (Dr. McSteamy) karakteri ve HBO yapımı “Euphoria” dizisindeki Cal Jacobs rolüyle tanınan Dane’in, geçen yıl amyotrofik lateral skleroz (ALS) teşhisi aldığı açıklanmıştı.

Oyuncu, son aylarda motor nöron hastalıklarının en yaygın türü olan ALS hakkında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütüyordu.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Ağır bir kalple Eric’in perşembe öğleden sonra ALS ile verdiği cesur mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini paylaşıyoruz” denildi.

Dane’in son günlerini, eşi Rebecca Gayheart ve kızları Billie ile Georgia’nın yanı sıra yakın dostlarıyla birlikte geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Eric hayranlarını çok seviyordu ve gördüğü sevgi ve destek için sonsuz minnettardı” ifadelerine yer verildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Eric Dane, oyuncu ve model Rebecca Gayheart ile evliydi ve iki çocuk babasıydı. Sanatçı kariyeri boyunca “Charmed” dizisinde Jason Dean, “The Last Ship”te Kaptan Tom Chandler karakterlerini canlandırdı; ayrıca “Marley & Me”, “Valentine’s Day” ve “Burlesque” gibi filmlerde rol aldı.

ALS, kaslarda ilerleyici felce yol açan nadir ve dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor. Beyin ve omurilikte kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen hastalık, zamanla konuşma, yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel işlevlerin kaybına neden oluyor.

Geçtiğimiz yaz ABC’nin “Good Morning America” programına konuşan Dane, teşhisinin kendisini “öfkeli” hissettirdiğini söylemişti.

Küçük yaşta babasını kaybettiğini hatırlatan oyuncu, “Babam ben küçükken elimden alındı. Şimdi ise kızlarım çok küçükken onların hayatından koparılma ihtimalim çok yüksek” ifadelerini kullanmıştı.

Dane’in babası, oyuncu yedi yaşındayken intihar ederek hayatını kaybetmişti.

1972 yılında San Francisco’da doğan Eric Dane, televizyon kariyerine 1993 yılında “The Wonder Years” dizisiyle adım atmıştı.