Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında? Altay Bayındır nereli, hangi takımlarda oynadı?
Ünlü futbolcu Altay Bayındır'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında? Altay Bayındır nereli, hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ünlü futbolcunun hayatından tüm ayrıntılar...
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2007 yılında girdiği Bursaspor altyapısında 2011 yılına kadar oynayan Bayındır, sırasıyla e Arabayatağıspor'a ve Bursa Yolspor'a transfer olarak gitti. 2013 senesinde Ankaragücü'nde forma giymeye başladı. Süper Lig'te oynadığı ilk maçına 30 Kasım 2018'de 1-1 skorla biten maçta, Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 10 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bayern Munich ile oynanan ikinci maçta, Fenerbahçe kalesinde göstermiş olduğu performans sayesinde, 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak çıkacağı kesinleşti. Fenerbahçe'deki ilk Süper Lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gazişehir Gaziantep karşısında çıktı ve takımına hiç gol yedirmedi. Türkiye 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılan Bayındır, 2020'de Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağırıldı.
PROFESYONEL KARİYERİ
2016-2019 MKE Ankaragücü
2019- Fenerbahçe
ALTYAPI KARİYERİ
2007-2011 Bursaspor
2011-2012 Arabayatağıspor
2012-2013 Bursa Yolspor
2013-2016 MKE Ankaragücü
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