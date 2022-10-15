Harry Potter'ın 'Hagrid'i Robbie Coltone kimdir, neden öldü?
Dünyaca ünlü Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Robbie Coltrane, hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından ünlü oyuncu araştırılmaya başlandı. Peki, Harry Potter'ın 'Hagrid'i Robbie Coltone kimdir, neden öldü?
Harry Potter filmlerinde canlandırdığı ''Hagrid'' rolüyle tanılan Robbie Coltrane yaşamını yitirdi. İngliz aktörün, İskoçya'da Larbert'teki evinin yakınlarındaki bir hastanede öldüğü belirtildi. İşte, oyuncuya dair merak edilen noktalar...
ROBBİE COLTONE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Robbie Coltrane, 30 Mart 1950 günü dünyaya geldi. Gerçek adı Anthony Robert McMillan olan oyuncu, kariyerine Edinburgh'da komedi kulüplerinde başladı. Ünlü Jazz sanatçısı John Coltrane'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını değiştiren oyuncu, Londra'ya giderek televizyon dünyasına girdi.
Coltrane'nin yıldızını parlatan dizi ise 1993-2006 yıllarında gösterilen “Cracker” oldu. Bu rolüyle Bafta Ödülü kazanan oyuncu ayrıca, “Flash Gordon”, “Blackadder”, “Keep It in the Family” ve “A Kick Up the Eighties” dizilerinde rol aldı. James Bond filmlerinden “Golden Eye” ve “The World Is Not Enough”ta da rol alan Coltrane, Harry Potter serisinde canlandırdığı Hagrid karakteriyle hafızalara kazındı. Coltrane'in diğer filmleri arasında “Nuns On The Run”, “Mona Lisa” ve “Ocean's 12” bulunuyor.
ROBBİE COLTONE NEDEN ÖLDÜ?
Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
Ünlü oyuncunun bağlı olduğu ajans Belinda Wright'ın yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede öldüğünü doğruladı. Coltrane'i "eşsiz bir yetenek" olarak nitelendirdi ve Hagrid'in dünyanın her yerindeki çocuklara ve yetişkinlere neşe getirdiğini ifade etti.
Üzücü haberi duyuran Wright "Şahsen benim için onu sadık bir müşteri olarak hatırlayacağım. Harika bir aktör olmasının yanı sıra, adli olarak zeki, zekice esprili ve 40 yıl boyunca menajeri olarak adlandırılmaktan gurur duyduktan sonra onu özleyeceğim." dedi. Ünlü iskoç aktör Robbie Coltarne 2 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
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