Altın Küre’de Clooney’den Trump’a Fransızca gönderme

Hollywood’un ödül sezonunu başlatan Altın Küre Ödülleri, esprili diyaloglar, iğnelemeler ve sürpriz anlarla dolu bir geceye sahne oldu. “Oscar’ın habercisi” olarak görülen tören, bu yıl komedyen Nikki Glaser’in sunumuyla 83’üncü kez düzenlendi. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise George Clooney’nin sahnede Fransızca konuşarak ABD Başkanı Donald Trump’a gönderme yapması oldu.

NİKKİ GLASER’DEN SERT AÇILIŞ

Sunucu Nikki Glaser, politik göndermeler içeren açılış konuşmasıyla dikkat çekti. Glaser, ABD’de gündem olan Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunarak “En İyi Kurgu Ödülü”nü, dosyaların ele alınış biçimi nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı’na ve “ABD’nin en yeni saçma haber sitesi” olarak nitelendirdiği CBS News’e verdiğini söyledi. Glaser ayrıca, sinema tarihinin önemli isimlerinden Rob Reiner’ı da anarak, 1984 yapımı This Is Spinal Tap filmine gönderme yaptı ve törenin sonunda üzerinde “Spinal Tap” yazılı siyah bir şapkayla sahneye çıktı.

CLOONEY’DEN FRANSIZCA SÜRPRİZ

Törene eşi Amal Clooney ile katılan George Clooney, dram dalında “En İyi Film” ödülünü açıklamak üzere sahneye çıktı. Kısa süre önce Fransa vatandaşlığı alması nedeniyle Donald Trump’ın hedefi olan Clooney, konuşmasına Fransızca başlayarak dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “İyi akşamlar, dostlar. Burada olmak benim için bir onurdur” sözleriyle salondan alkış aldı. Clooney’nin bu tercihi, Trump’a dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.





TRUMP–CLOONEY GERİLİMİ

Donald Trump, yılbaşı gecesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımında George ve Amal Clooney’nin Fransa vatandaşlığı almasını sert sözlerle eleştirmiş, Clooney’i hem siyasi tutumu hem de kariyeri üzerinden hedef almıştı. Trump, Clooney’nin “hiçbir zaman gerçek bir film yıldızı olmadığını” savunmuştu.

Bu açıklamalara yanıt veren George Clooney ise ironik bir dille, “Mevcut başkanla tamamen aynı fikirdeyim. Amerika’yı yeniden büyük yapmalıyız. Kasım ayında başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Trump’ın “Make America Great Again” sloganına gönderme olarak değerlendirilmişti.

George Clooney, bu ayın başlarında Fransız vatandaşlığı aldığını açıklamış, ailesiyle birlikte çocuklarını Fransa’da büyütmek istemelerinin nedenlerinden birinin ülkenin güçlü gizlilik yasaları olduğunu belirtmişti. Altın Küre gecesindeki Fransızca konuşması ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.