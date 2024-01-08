Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Oppenheimer ve Succession törene damga vurdu!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:49

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:50

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, dün gece sahaba karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini alan Oppenheimer, "Barbie mi, Oppenheimer mı" tartışmasına noktayı koydu.

Televizyon dalında ise geceye Succession damga vurdu, başarılı yapım geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı.

The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...

SİNEMA DALINDAKİ ÖDÜLLER

Drama dalında en iyi film- Oppenheimer

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film- Poor Things

Drama dalında en iyi erkek oyuncu- Cillian Murphy (Oppenheimer)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu- Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu- Paul Giamatti (The Holdovers)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu- Emma Stone (Poor Things)

En iyi yardımcı erkek oyuncu- Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu- Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi yönetmen- Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi animasyon- The Boy and the Heron

Yabancı dilde en iyi film- Anatomy of a Fall (Fransa)

En iyi senaryo- Anatomy of a Fall

En iyi müzik- Oppenheimer

En iyi şarkı- What Was I Made For? (Barbie)

Sinematik ve gişe başarısı- Barbie

TELEVİZYON DALINDAKİ ÖDÜLLER

En iyi dizi- Succession

Drama dalında en iyi erkek oyuncu- Kieran Culkin (Succession)



Drama dalında en iyi kadın oyuncu- Sarah Snook (Succession)

En iyi yardımcı erkek oyuncu- Matthew Macfadyen (Succession)

En iyi yardımcı kadın oyuncu- Elizabeth Debicki (The Crown)

En iyi komedi/müzikal- The Bear



Komedi/müzikal dalında en iyi erkek oyuncu- Jeremy Allen White (The Bear)

Komedi/müzikal dalında en iyi kadın oyuncu- Ayo Edebiri (The Bear)

En iyi mini dizi- Beef

Mini dizide en iyi erkek oyuncu- Steven Yeun (Beef)

Mini dizide en iyi kadın oyuncu- Ali Wong (Beef)

Televizyonda en iyi stand-up gösterisi- Ricky Gervais: Armageddon