Sevgilisi ile ilgili espriye kızan Taylor Swift Altın Küre'yi terk etti

Taylor Swift'in Altın Küre Ödülleri'nde yapılan espriye sinirlendikten sonra ödül törenini terk ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:39
Sevgilisi ile ilgili espriye kızan Taylor Swift Altın Küre'yi terk etti
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Oscar'da Will Smith'in, karısı hakkındaki espriye kızıp sunucu Chris Rock'a tokat atması hala hafızalardayken, dün geceki Altın Küre Ödülleri'nde de benzer bir durum yaşandı. 

Sunucu Jo Koy'un yaptığı espri sonrasında Taylor Swift'in tepkisi ve töreni erken terk etmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Jo Koy, Swift'in Travis Kelce ile olan ilişkisi üzerinden bir espri yaptı. Bu espriye Taylor Swift'in gülümsemeden sinirli bir bakış attığı ve daha sonra ödül töreninden ayrıldığı görüntüler, olayın büyümesine neden oldu. Taylor Swift'in Travis Kelce'in Amerikan futbol maçlarına sıkça gitmesi ve bu sırada kameranın kendisine odaklanması konusundaki espriye, Swift'in olumsuz tepki gösterdiği görüldü.

Bu olay, sosyal medyada geniş bir tartışma başlatırken, bazı kullanıcılar Swift'in espriye aşırı tepki verdiğini düşünürken, bazıları da sunucunun sınırı aştığını savundu. Taylor Swift'in ödül törenini terk etmesi ve espri sonrasındaki tepkisi, ödül töreninin dikkat çeken anlarından biri oldu.


Taylor Swift Golden Globes 2024 altın küre

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