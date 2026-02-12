Altın vize nedir? Altın vize kimlere verilir, şartları neler?

Yatırım karşılığında oturum ya da vatandaşlık hakkı sağlayan “altın vize” programları, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi görüyor. Peki altın vize tam olarak nedir, kimler başvurabilir ve hangi şartlar aranır? İşte merak edilenler…

ALTIN VİZE NEDİR?

Altın vize, bir ülkeye belirli bir tutarda yatırım yapan yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni, bazı ülkelerde ise belirli süre sonunda vatandaşlık hakkı tanıyan özel göçmenlik programıdır. Genellikle gayrimenkul alımı, devlet tahvili yatırımı, şirket kurma ya da istihdam yaratma gibi ekonomik katkılar karşılığında verilir.

Bu programların temel amacı, ülkeye yabancı sermaye çekmek ve ekonomik büyümeyi desteklemektir.

ALTIN VİZE KİMLERE VERİLİR?

Altın vize programları genellikle şu kriterleri karşılayan kişilere verilir:

Başvuru yapılan ülkenin vatandaşı olmayan yabancılar

Belirlenen minimum yatırım tutarını karşılayabilen kişiler

Sabıka kaydı temiz olan başvuru sahipleri

Gelir kaynağını belgeleyebilen yatırımcılar

Birçok ülkede başvuru sahibinin eşi ve 18 yaş altındaki çocukları da programa dahil edilebiliyor. Bazı ülkelerde bakmakla yükümlü olunan ebeveynler de kapsama alınabiliyor.

HANGİ YATIRIMLAR GEÇERLİ SAYILIYOR?

Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte en yaygın yatırım türleri şunlardır:

Gayrimenkul satın alma

Belirli tutarda banka mevduatı

Devlet tahvili alımı

Şirket yatırımı veya girişimcilik

İstihdam yaratma

Örneğin bazı Avrupa ülkelerinde gayrimenkul yatırımı öne çıkarken, bazı ülkelerde fon yatırımları veya iş kurma şartı aranabiliyor.

ALTIN VİZE İLE VATANDAŞLIK ALINIR MI?

Altın vize çoğu ülkede doğrudan vatandaşlık sağlamaz. İlk aşamada genellikle geçici veya uzun dönem oturum izni verilir. Belirli bir süre ülkede yasal olarak ikamet eden ve şartları yerine getiren kişiler, daha sonra vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Ancak bazı ülkelerde yatırım karşılığında daha hızlı vatandaşlık süreçleri de bulunabiliyor.