Alzheimer hastalığında çığır açan yeni araştırma: Beyin hücreleri, nekroptoz geçiriyor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:46

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:51

Science dergisinde yayınlanan ve Alzheimer hastalarında beyin hücresi ölümünün nedenine ilişkin çığır açan yeni bir araştırma, hücrelerin bir tür hücre intiharı olan "nekroptoz" geçirdiğini ortaya koydu.

Bu durumun, sinir yollarını tıkayan ve ölüme yol açan anormal beyin proteinlerinin tehlikeli bir şekilde birikmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Alzheimer hastalarında beyin hücresi ölümünün gizeminin bilim insanlarını yıllardır şaşırttığı bilinse de, çalışmanın yazarlarından İngiliz Profesör Bart De Strooper, bu yeni buluşun "çok önemli ve ilginç" olduğuna inanıyor.

Bart De Strooper, "İlk kez Alzheimer hastalığında nöronların nasıl ve neden öldüğüne dair bir ipucu elde ediyoruz. Bu konuda 30-40 yıldır pek çok spekülasyon yapıldı, ama kimse mekanizmaları tam olarak belirleyemedi. Bu çalışma, söz konusu intihar yolunun ne olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor" dedi.

De Strooper ve diğer araştırmacılar, İngiltere ve Belçika'daki laboratuvarlarda, özellikle de University College London ve Belçika'daki KU Leuven'de genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde kapsamlı testler yaptıktan sonra sonuçlara ulaştılar.

Deneyde fareler, muazzam miktarlarda anormal amiloid üretmek üzere programlandı. İnsan beyin hücreleri, farelerin beyinlerine yerleştirildi ve bilim insanları, hayvanlar üzerinde amiloid birikimini azaltacak ilaçları test etmeye devam ederken gözlemlendi.

Araştırmacılar, Meg3 molekülünün bloke edilmesinin beyin hücresi ölümünü engelleyebileceğini belirledi ve bu da onları keşfin tamamen yeni bir ilaç hattına yol açabileceğine inandırdı.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Tara Spire-Jones, çalışmanın "Alzheimer araştırmalarındaki boşluğu giderdiğini" belirterek, "Bunlar büyüleyici sonuçlar ve alanın ilerlemesi için önemli olacak" diye konuştu.