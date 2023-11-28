Alzheimer ile bağırsak rahatsızlığının bağlantısı ortaya çıktı

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nin araştırması, 400 bin kişiden elde edilen veriler ışığında Alzheimer ile birçok bağırsak rahatsızlığı arasındaki genetik bağlantıyı ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:01
Alzheimer ile bağırsak rahatsızlığının bağlantısı ortaya çıktı
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Araştırmacılar ortak genetik üzerinde daha fazla analiz yaptıklarında Alzheimer ile bağırsak bozuklukları arasında kolesterolün oynayabileceği rol gibi başka önemli bağlantılar da buldular. 

Araştırmayı gerçekleştiren Dr. Emmanuel Adewuyi, anormal kolesterol seviyelerinin hem Alzheimer hem de bağırsak bozuklukları için risk oluşturduğuna dikkat çekerek, yüksek kolesterolün merkezi sinir sistemine aktarılabileceğine ve beyinde anormal kolesterol metabolizmasına yol açabileceğine dair kanıtlar olduğunu belirtti. 

Milliyet'in aktardığına göre, Adewuyi, yaptıkları çalışmanın Alzheimer ve bağırsak hastalıklarının birlikte görülmesinin ardındaki genetiğe yeni bir bakış açısı sağladığını, bu durumun hastalığın erken teşhisine ve tedavi geliştirilmesine imkân sağlayabileceğini söyledi.


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