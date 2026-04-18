Alzheimer tedavisinde amiloid tartışması: 'Altın standart' incelemede çarpıcı sonuç

Dünya genelinde hızla artan Alzheimer vakalarına karşı geliştirilen ve beyindeki protein plaklarını temizlemeyi amaçlayan yeni nesil ilaçlar, bilimsel bir yol ayrımında. 2026 yılı sağlık verilerine göre demans, küresel bir halk sağlığı krizi olma yolunda ilerlerken, en prestijli tıbbi inceleme kuruluşlarından biri olan Cochrane'den sarsıcı bir rapor geldi. 17 klinik deneyi ve 20 binden fazla hastayı kapsayan analiz; aducanumab, donanemab ve lecanemab gibi çok konuşulan ilaçların, beyindeki amiloid plaklarını temizlemesine rağmen hastaların günlük yaşam kalitesinde ve bilişsel yetilerinde "anlamlı bir iyileşme" yaratmadığını saptadı.

"İSTATİSTİKSEL BAŞARI VAR AMA KLİNİK FAYDA YOK"

İncelemenin başyazarı nörolog ve epidemiyolog Francesco Nonino, araştırmanın sonuçlarını "ikna edici" olarak nitelendirdi. Nonino, yapılan deneylerde istatistiksel olarak bir fark görülse de, bunun hastanın gerçek hayatına yansıyan klinik bir karşılığı olmadığını vurguladı. Raporda, beyindeki amiloid proteinlerinin temizlenmesinin Alzheimer semptomlarını durdurmaya yetmediği, bu nedenle bilim dünyasının artık farklı biyolojik mekanizmalara odaklanması gerektiği ifade edildi. University College London'dan Profesör Robert Howard ise sonuçların sürpriz olmadığını belirterek, bu tedavilerin ailelere "aşırı iyimser" ve "bilimsel olarak desteklenmeyen" bir şekilde sunulmasının sahte umutlar yarattığına dikkat çekti.

BİLİM DÜNYASI BÖLÜNDÜ: "İSTATİSTİKSEL GÜRÜLTÜ YARATILIYOR"

Ancak Cochrane raporunun sonuçlarına her kesimden destek gelmiyor. Bazı araştırmacılar, incelemenin yöntemindeki "genellemeye" karşı çıkıyor. Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü'nden Bart De Strooper, incelemenin ilk nesil başarısız ilaçlarla, umut vaat eden yeni nesil tedavileri aynı havuzda toplamasını "temel bir kusur" olarak nitelendirdi. De Strooper, "Bu inceleme kanıtları netleştirmek yerine bulanıklaştırıyor; başarılı antikorları başarısız olanlarla karıştırarak terapötik ilerlemeyi istatistiksel bir gürültüye dönüştürüyor" dedi. Uzmanlara göre, amiloid karşıtı tedavilerden tamamen uzaklaşmak, on yıllardır süren öncü çalışmaları çöpe atmak anlamına gelebilir.

YAN ETKİLER VE MALİYET BARİYERİ TARTIŞILIYOR

Tartışmanın odağında sadece etkinlik değil, aynı zamanda güvenlik ve maliyet de bulunuyor. Söz konusu ilaçların klinik deneylerinde bazı hastalarda ölümcül olabilen beyin kanaması ve beyin ödemi gibi yan etkiler saptanmıştı. Bu durum, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'nün (NICE), bu ilaçların maliyet-fayda dengesini karşılamadığı gerekçesiyle kamu sağlığı sistemine dahil edilmemesi kararıyla sonuçlanmıştı. ABD ve Birleşik Krallık'ta özel sağlık hizmetleri aracılığıyla erişilebilen bu tedavilerin geleceği, devam eden yeni klinik deneylerin sonuçlarına göre şekillenecek.