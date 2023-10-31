Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:21

İsrail başbakanı Netanyahu, son konuşmasında Filistinlilere "Amalek" benzetmesi yaptı. Bu konuşamanın ardından Amalek kavminin ne olduğu merak edildi. Yurttaşlar Amalek kavmi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Amalek kavmi nedir? Amalek kavmi kime denir? Amalek kavmi kimlerdir?

AMALEK KAVMİ NEDİR?

Amalek, Kutsal Kitap'ta (Tanah) ve İslam geleneğinde yer alan bir kavimdir. Amalekliler, İsrailoğulları'nın tarihi ve dini metinlerinde sıkça bahsedilen eski bir topluluktur.

Amalek, İncil'de ve Tevrat'ta yer alan soy ağaçlarına göre, Esa'nın (İshak'ın oğlu) torunlarından biri olan Elifaz'ın soyundan gelir. Amalekliler, Mısır'dan çıkış hikayesinin bir parçası olarak İsrailoğulları ile sıkça karşı karşıya gelirler. Kitâb-ı Mukaddes'e göre, Amalekliler, İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışları sırasında çölde saldırıda bulundular ve bu olay Tevrat'ta yer alır. Bu saldırı, Amaleklilere karşı İsrailoğulları'nın tanrılarına karşı isyanları olarak anlatılır.

Amalekliler, İslam geleneklerinde de bahsedilen bir kavimdir. İslam'da Amalek, Esa (İsa) soyundan gelenlerin soyundan gelir ve onlarla ilgili çeşitli hikayeler ve referanslar bulunur.

Amalek kavmi, Kutsal Kitap'ta, özellikle Tevrat'ta, İsrailoğulları'nın tarihi ile ilgili olaylarda önemli bir rol oynar. Amalek, İsrailoğulları için hem fiziksel düşman olarak hem de manevi bir sembol olarak kabul edilir. Bu nedenle Amalek, İslam ve Musevilik geleneğinde dini bir öneme sahiptir.

AMALEK KAVMİNİN BULUNDUĞU BÖLGE

Eski Ahid’in diğer kitaplarına göre de Amalika’nın yayıldığı sahanın Lut gölünün batısındaki Necef (Neceb, Necev) çölünden itibaren Mısır’a kadar Sînâ yarımadası ve Necid dahil Kuzey Arabistan’ın tamamı olduğu kabul edilmektedir.