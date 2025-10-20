20 Ekim Pazartesi Amazon Web Service (AWS) kaynaklı altyapı sorunu birçok platformun etkilenmesine neden oldu. Peki, Amazon, Amazon AWS çöktü mü? 20 Ekim 2025 Amazon Web Services (AWS) erişim sorunu mu var?

AMAZON, AMAZON AWS, SNAPCHAT, ROBLOX, FORTNİTE, DUOLİNGO VE CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Yapılan son bildirimlere göre Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva çöktü. Son bildirimlere göre Amazon erişiminde yaşanan sıkıntının azaldığı görülüyor.

Kimi uygulamalara erişilemezken bazılarında ise büyük bir yavaşlık söz konusu. Sosyal medya üzerinden de yapılan paylaşımlarla küresel ölçekte şikayetler yükseliyor.

Amazon'un sorunun hala çözülemediği ile ilgili bilgi paylaştığı öğrenildi.