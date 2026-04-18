Amazon’un kayıp uygarlığı gün yüzüne çıktı: 2 bin 700 yıllık dev yol ağı keşfedildi

Arkeoloji dünyasında ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Brezilya ve Bolivya sınır hattında yer alan devasa bir alanda, uydu görüntüleri aracılığıyla antik döneme ait 955 farklı yol rotası saptandı. Toplam uzunluğu 350 kilometreyi bulan bu yollar, "balta girmemiş orman" imajının aksine, Amazon'un binlerce yıl önce planlı şehirleşme ve gelişmiş ulaşım ağlarına ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Latin American Antiquity dergisinde yayımlanan araştırma, bölgedeki Aquiry uygarlığının hem astronomi hem de mühendislik alanındaki ileri seviyesini gözler önüne seriyor.

UZAYDAN GELEN KEŞİF: 955 ANTİK YOL ŞEBEKESİ

Araştırmacılar, yaklaşık 135 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan devasa bölgeyi incelemek için gelişmiş uydu teknolojilerinden faydalandı. Yapılan analizler sonucunda, milimetrik bir hesaplamayla inşa edilmiş yükseltilmiş kenarlara ve özel profillere sahip yollar tespit edildi. Radyokarbon testleri, en eski yolların MÖ 763 yılına ait olduğunu gösterirken, MS 1200 civarında höyük yerleşimlerinin artmasıyla yol yapımında ikinci bir dalganın yaşandığı anlaşıldı. Bu yolların yapısal bütünlüğü ve kusursuz doğrultusu, inşaat süreçlerinde sistematik bir mühendislik planlamasının uygulandığını kanıtlıyor.

TÖRENSEL JEOGLİFLER VE ASTRONOMİK HİZALAMA

Keşfedilen yol ağının en dikkat çekici özelliklerinden biri, Aquiry kültürüyle bağlantılı olan geniş ve kısa yolların "jeoglif" adı verilen devasa yer çizimlerine bağlanmasıdır. Bu yolların büyük bir kısmının kuzey, güney, doğu ve batı gibi ana yönlere göre hassas bir şekilde hizalandığı saptandı. Bilim insanları, bu planlamanın sadece ulaşım amacı taşımadığını, aynı zamanda gökyüzü gözlemleri ve astronomik takvim çalışmalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. Söz konusu yolların, fiziksel dünya ile ruhani gerçeklik arasında bir köprü görevi gördüğü ve ritüelistik törenlerde merkezi bir rol oynadığı tahmin ediliyor.

GÜNDELİK YAŞAM VE NEHİR TİCARETİ: EKONOMİK ALTYAPI

Araştırma, Amazon’daki antik yolların sadece dini amaçlarla değil, gelişmiş bir ticaret ve kaynak yönetimi için de kullanıldığını gösteriyor. Höyük yerleşimlerinden çıkan daha dar yolların yaklaşık yüzde 40'ı doğrudan nehirlere ulaşıyor. Bu durum, su kaynaklarının ve su ürünlerinin taşımacılığında gelişmiş bir lojistik sistemin kurulduğunu gösteriyor. Bazı yolların ise orman derinliklerinde son bulması, bu bölgelerin tarım arazisi olarak kullanılmış olabileceğine dair ipuçları veriyor. Keşif, Amazon bölgesinin geçmişte sanılanın aksine "vahşi bir doğa" değil, aksine karmaşık bir sosyal hiyerarşiye ve teknik bilgiye sahip uygarlıkların merkezi olduğunu tescilliyor.