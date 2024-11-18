Amazon'un sırlar dolu kaya resimleri keşfedildi: Ruhların ellerinden çıktığı düşünülüyor!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:16

Araştırmacılar, Kolombiya'nın Guaviare bölümünde bulunan 12 mil uzunluğundaki bir kumtaşı çıkıntısı olan Serranía de la Lindosa'daki (kısaca La Lindosa) yerli kaya sanatını araştırıyor. Bu alan, insan, hayvan, bitki, mitolojik yaratıklar ve geometrik tasarımların tasvir edildiği, aşı boyasıyla boyanmış on binlerce kaya sanatı motifini içeriyor.

LA LINDOSA SANATI: 10 BİN YILLIK ESERLER

Kolombiya'nın Guaviare bölgesinde yer alan Serranía de la Lindosa, binlerce kaya resmiyle dikkat çekiyor. Bu resimler insan, hayvan, bitki ve geometrik motiflerin sıra yanı mitolojik varlıkları da içeriyor. Exeter Üniversitesi'nden arkeolog Jamie Hampson'a göre, bu resimlerin bazılarının 11.000 ila 12.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

2016 yılında Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması öncesi, bu bölgeye ulaşmak oldukça zordu. Ancak son yıllarda yapılan saha çalışmaları, bu sanat eserlerinin derin anlamlarını ortaya koyuyor.

ŞAMANLARIN GÖZÜNDE RUHSAL DÜNYALARIN KAPILARI

Araştırmalar, kaya resimlerinin sadece çevrenin bir kaydı olmadığını, aksine ruhsal ve doğaüstü dünyalarla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yerli insanlarla yapılan görüşmelerde, resimlerin şamanik bilgeliğin bir parçası olduğu ortaya çıktı. Matapí insanlardan Ulderico, bu resimlerin şamanların ruhani özelliklerini görebilmek için semboller olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, resimlerdeki anakonda, balıkçıl gibi figürlerin, fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında geçiş yapabilen varlıkları temsil ettiğini söylüyor. Hampson, bu figürlerin şamanların ritüelleri sırasında ruhsal dönüşümlerini simgelediğini vurguladı.

YEREL HALK RUHLARIN ÇİZDİĞİNE İNANIYOR

La Lindosa'nın yerel insanlarından biri olan Victor Caycedo, kaya resimlerinin insan tarafından tüketilmeyeceği, ruhlar tarafından oluşturulacağını düşünüyor. Resimlerin yüksek konumlarına dikkat çeken Caycedo, “Bu kadar yükseğe nasıl boyarsınız? Ruhani bir yaşamları vardı” dedi.