Ameliyat olabilir! Şebnem Dönmez'den sakatlık açıklaması: 'Görüntü için özür dilerim'
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizinde yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını üzdü. Dizinde dizlik ile görüntülenen Dönmez, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum."
Tiyatro sahnesinde de aktif olan Dönmez, rol aldığı Chaplin adlı oyunun programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim."
Etiketler: #Şebnem Dönmez
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