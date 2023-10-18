Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in acı günü: Saadet Dönmez hayatını kaybetti
'Kuzey Güney', 'Medcezir', 'Yasak Elma' gibi yer aldığı dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi Saadet Dönmez, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi Saadet Dönmez yaşamını yitirdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçen sezon Yasak Elma dizisiyle seyirci karşısına çıkan Dönmez, iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.
Pazar sabahı hayatını kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncunun dostları ve sevenlerin desteğiyle ayakta zor durduğu görüldü.
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