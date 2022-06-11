Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez'in eski eşi kim?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:59

Şebnem Dönmez 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1990 yılında oyunculuğa başladı. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi. 1994 yılında Bir Demet Tiyatro'da yer aldı. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri programı ile yıldızı parladı. Murat Başoğlu ile uyumları sevilince ikili bu kez 1997 yılında Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

2002 yılında Aslı ile Kerem dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl Kolay Para filmi ile sinemaya adım attı. Şebnem Dönmez, 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı. Şebnem Dönmez şu sıralar Yasak Elma dizisinde yer alıyor.

ŞEBNEM DÖNMEZ'İN EŞİ KİM?

Şebnem Dönmez, yönetmen ve oyuncu Ezel Akay ile 2004-2007 yılları arasında evli kaldı.

Şebnem Dönmez hangi filmlerde oynadı

2002-Mumya Firarda

2002-Kolay Para

2004-Neredesin Firuze

2006-Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006-The Net 2.0

2007-O Kadın

2009-Vali

2017-Misafir

2018-Çakallarla Dans 5

ŞEBNEM DÖNMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI

1990-Üç Arkadaş

1991-Ahmet Hamdi Bey Ailesi

1993-Üç Kişilik Dünya

1994-Bir Demet Tiyatro

1994-Zzzzt FM

1999-Aşkın Dağlarda Gezer

1999-Kulaktan Kulağa

1999-Şans Melekleri

1999--Ne Şeker Şey

2000-Eyvah Kızım Büyüdü

2001-Uçur Beni

2001-Kulaktan Kulağa

2002- Aslı ile Kerem

2003-Ölümsüz Aşk

2004-Size Baba Diyebilir miyim?

2006-Erkeksen Seyret

2007-Eşref Saati

2008-Nerede Kalmıştık?

2010-Küçük Sırlar

2012-Yalan Dünya

2012-Kuzey Güney

2013-Medcezir

2018-Avlu

2020-Zemheri

2022-Son Yaz

2022-Yasak Elma



