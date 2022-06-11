Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez'in eski eşi kim?
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez'in eski eşi kim? Şebnem Dönmez kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
Şebnem Dönmez 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1990 yılında oyunculuğa başladı. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi. 1994 yılında Bir Demet Tiyatro'da yer aldı. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri programı ile yıldızı parladı. Murat Başoğlu ile uyumları sevilince ikili bu kez 1997 yılında Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.
2002 yılında Aslı ile Kerem dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl Kolay Para filmi ile sinemaya adım attı. Şebnem Dönmez, 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı. Şebnem Dönmez şu sıralar Yasak Elma dizisinde yer alıyor.
ŞEBNEM DÖNMEZ'İN EŞİ KİM?
Şebnem Dönmez, yönetmen ve oyuncu Ezel Akay ile 2004-2007 yılları arasında evli kaldı.
Şebnem Dönmez hangi filmlerde oynadı
2002-Mumya Firarda
2002-Kolay Para
2004-Neredesin Firuze
2006-Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006-The Net 2.0
2007-O Kadın
2009-Vali
2017-Misafir
2018-Çakallarla Dans 5
ŞEBNEM DÖNMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI
1990-Üç Arkadaş
1991-Ahmet Hamdi Bey Ailesi
1993-Üç Kişilik Dünya
1994-Bir Demet Tiyatro
1994-Zzzzt FM
1999-Aşkın Dağlarda Gezer
1999-Kulaktan Kulağa
1999-Şans Melekleri
1999--Ne Şeker Şey
2000-Eyvah Kızım Büyüdü
2001-Uçur Beni
2001-Kulaktan Kulağa
2002- Aslı ile Kerem
2003-Ölümsüz Aşk
2004-Size Baba Diyebilir miyim?
2006-Erkeksen Seyret
2007-Eşref Saati
2008-Nerede Kalmıştık?
2010-Küçük Sırlar
2012-Yalan Dünya
2012-Kuzey Güney
2013-Medcezir
2018-Avlu
2020-Zemheri
2022-Son Yaz
2022-Yasak Elma
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