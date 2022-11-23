Ameliyat olan tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, yoğun bakımda uyutuluyor
Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci'nin son durumu açıklandı.
Amasya’da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, önceki gün ameliyat oldu.
Geçirdiği operasyonun yorucu olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Deveci, önlem amaçlı uyutuldu.
Habertürk'ün haberine göre, boynunda ve omurgasında kırıklar olan oyuncunun doktorları, operasyonun 8 saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini aktaran doktorlar, Deveci'nin sağlık durumu ile ilgiyi ayrıntılı bilgiyi oyuncu uyandıktan sonra paylaşacaklarını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Karadeniz turnesindeki "Baş Belası" adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı.
Merzifon ilçesinde, minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.
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