Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Tolga Güleryüz... Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı
Amasya'da sahneledikleri oyundan Samsun'a gitmek için dönen ünlü oyuncuların bulunduğu minibüs, TIR'la çarpışmıştı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken diğer oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Deveci'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı.
Amasya'da ünlü tiyatro oyuncularının içinde bulunduğu minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.
Ambulans ile İstanbul'a sevk edilen oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KÖPEĞİNİ İSTEDİ
Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntülerinde, ilk olarak köpeği Sherlock'u istediği ve ona sarıldığı görüldü.
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