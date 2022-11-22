Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Tolga Güleryüz... Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı

22 Kasım 2022 Salı, 10:36

Amasya'da ünlü tiyatro oyuncularının içinde bulunduğu minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

Ambulans ile İstanbul'a sevk edilen oyuncu Sergen Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KÖPEĞİNİ İSTEDİ

Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntülerinde, ilk olarak köpeği Sherlock'u istediği ve ona sarıldığı görüldü.



