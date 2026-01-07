Amy Schumer ile Chris Fischer boşanıyor

Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, şef eşi Chris Fischer ile olan evliliğini resmen sonlandırma kararı aldı. Geçtiğimiz ay yollarını ayıran çift, boşanma davası için mahkemeye başvurdu. 44 yaşındaki Schumer, 7 yıllık evliliğin ardından 45 yaşındaki eşi Fischer’a boşanma davası açtı.

13 Şubat 2018’de evlenen Amy Schumer ile Chris Fischer, Mayıs 2019’da oğulları Gene’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olmuştu.

Haftalarca süren ayrılık iddialarının ardından Amy Schumer, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Chris ve ben, 7 yıllık evliliğimizi sonlandırma konusunda zor bir karar aldık. Birbirimizi çok seviyoruz ve oğlumuzu büyütmeye odaklanmaya devam edeceğiz. Bu süreçte mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ederiz.”

Çiftin boşanma sürecini dostane bir şekilde yürütmesi bekleniyor.