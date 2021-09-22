Amy Winehouse’un eşyaları açık artırmaya çıkıyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:20

ABD’de Julien’s Müzayedeleri’nde 6 ve 7 Kasım’da satışa çıkacak Amy Winehouse'un elbiselerin toplam 36 bin sterline satılması bekleniyor.

Satış gelirinin Amy Winehouse Vakfı’na bağışlanacağı belirtilirken, müzeyedede şarkıcının ölmeden önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da verdiği son konserde giydiği, stilist Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisesinin de bulunduğu açıklandı.

14 BİN 500 STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Söz konusu olan, vücudu saran yeşil ve siyah boyundan askılı mini elbisenin 10 bin ila 14.500 sterlin arasına alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Belgrad’daki konserde aklının çok karışık olduğu gözlenen ünlü şarkıcı sahnede yuhalanmış, ardından da 18 ayaklı Avrupa turu iptal edilmişti. Amy Winehouse bu sarsıcı olaydan sadece bir ay sonra Londra’daki evinde ölü bulunmuştu.