Amy Winehouse'un eşyalarının satışından elde edilen gelir bağımlılık sorunları olan gençlere yardım için kullanılacak

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:00

Getty Images Amy Winehouse 243 bin 000 dolara satılan elbiseyi Belgrad'daki son sahne performansında giydi

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse'un 800'e yakın eşyası açık artırmada yaklaşık 4 milyon dolara (38,8 milyon lira) satıldı. Winehouse'un son sahne performansında giydiği elbise 243 bin dolara (2,5 milyon lira) alıcı buldu.

27 yaşında hayatını kaybeden Winehouse elbiseyi ölümünden bir ay önce, Haziran 2011'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da giymişti. Elbise açık artırmadaki tahmini fiyatın 16 katına satıldı.

Açık artırmada elde edilen tüm gelir, ailesinin Winehouse'un ölümünün ardından uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa aktarılacak.

İngiliz soul ve caz sanatçısı Winehouse özellikle "Rehab", "Back To Black" ve "Love Is A Losing Game" gibi şarkılarla tanınmış, mükemmel sesiyle kuşağının sanata yön veren yıldızlarından olmuştu.

Winehouse, Temmuz 2011'de Londra'nın kuzeyindeki Camden'daki evinde alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

EPA 'Camden Meydanı' yazan metal bir sokak tabelası 19 bin 200 dolara satıldı

Los Angeles'taki Julien's Müzayede Evi'nde satışa çıkan birçok eşya, açık artırma öncesi fiyat tahminlerini oldukça aştı.

2007'de İngiltere'nin en önemli müzik ödülleri olan Brit Ödülleri'ne katıldığı sırada kullandığı kırmızı kalp şeklindeki Moschino çanta, müzayede öncesi tahminin 13 katı olan 204 bin 800 dolara satıldı. Sanatçı o gece En İyi İngiliz Kadın Sanatçı ödülünü kazanmıştı.

Bir Dolce & Gabbana elbisesi ise açılış fiyatının 30 katı olan 150 bin dolara alıcı buldu.

Nelson Mandela'nın 90. doğum gününü kutlamak için Londra'da düzenlenen konserde giydiği bir Temperley London marka ten rengi-siyah tulum ise 121 bin dolara satıldı.

Amy Winehouse'un pembe bale ayakkabıları 12 bin 500 ile 19 bin 200 dolar arasında değişen fiyatlarda satılırken, ölümünün ardından sanatçıyı anmak için el yazısıyla yazılmış notların olduğu, "Camden Meydanı" yazan metal bir sokak tabelası 19 bin 200 dolara satıldı.

Satılan eşyaların bir kısmı, yeni sahiplerine teslim edilmeden önce 26 Kasım'dan itibaren Londra'da bulunan Tasarım Müzesi'ndeki "Amy: Beyond the Stage" sergisinde gösterilecek.