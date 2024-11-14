Anadolu parsı fotokapana yakalandı: Bugüne kadarki en net fotoğraflar!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:55

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:55

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tehlike altında olan Anadolu parsının bugüne kadar fotokapana takılan en net görüntüsünü paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, nesli tehlike altında olan Anadolu parsının ormanda yürürken fotokapana takılan en net görüntüsünü paylaştı. Bakan Yumaklı, “Tüm ihtişamıyla. Bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle. Ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ANADOLU PARSINI ÖLDÜRENE REKOR CEZA

Bakanlık tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen ancak 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 30 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.