Nesli tükenmekteydi: Anadolu parsı görüldü!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:56

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:02

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsının bir kez daha fotokapanlarca görüntülendiği belirtilerek, "Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" denildi.

Ayrıca paylaşımda, "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" notu düşüldü.

Öte yandan fotokapanlardan elde edilen veriler, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen "Anadolu Parsının Eylem Planı" çerçevesinde ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak.



ANADOLU PARSININ NESLİ TÜKENDİ Mİ?

Anadolu parsı daha önce kurulan fotokapanlar aracılığıyla 25 Ağustos 2019 tahinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 ve 2019 yıllarında ise Türk bilim insanları tarafından gözlenmişti

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu parsı, Türkiye’de de nadir olarak görülen bir tür. Anadolu parsını araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.