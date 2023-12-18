Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri bulundu: Kültepe nerede? Kültepe'de ne bulundu?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:24

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:26

Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan bitki türleri, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bitki türleri inceleme altına alındı. Peki, Kültepe nerede? Kültepe'de ne bulundu?

KÜLTEPE KANİŞ KARUM ÖREN YERİ NEREDE?

Kültepe, Kayseri'de bulunan ve Kaniş harabelerinin bulunduğu bir antik kent ve ören yeridir. 2014 yılından bu yana Türkiye'deki Dünya Mirası Alanları Geçici listesindedir.Ayrıca Hitit dilinin en erken izleri ile birlikte, MÖ 20. yüzyıla tarihlenen yazılı buluntularla, Hint-Avrupa dil ailesinin en eski izleri keşfedilmiştir.

KÜLTEPE KANİŞ KARUM ÖREN YERİ'NDE NE BULUNDU?

Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelendi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.

Kulakoğlu, "Polen kalıntılarından bu bitkilerin cinslerini de ayırabiliyorsunuz. Bazı bitkilerin evcilleştirildiğini ve kültüre alındığını da tespit edebiliyoruz. Örneğin, yaban zeytini ile farklı kültüre alınmış zeytinin polenleri birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla 5 bin yıl öncesinden itibaren bitkilerin burada üretildiğini öğrenmiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.