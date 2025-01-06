Andrew Garfield’dan Spider-Man 4 söylentilerine yanıt verdi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:32

İngiliz aktör Andrew Garfield, Marvel Sinematik Evreni’nde Spider-Man 4 ile geri döneceği iddialarına açıklık getirdi. Daha önce “İnanılmaz Örümcek Adam” (2012), “İnanılmaz Örümcek Adam 2” (2014) ve “Spider-Man: Eve Dönüş Yok” (2021) filmlerinde Peter Parker karakterini canlandıran Garfield, bu söylentilerle ilgili olarak GQ UK dergisine konuştu.

41 yaşındaki aktör, “Hayal kırıklığına uğratacağım. Hayır” diyerek Spider-Man 4 iddialarını yalanladı. Ancak bu açıklamasının inandırıcılığına dair esprili bir şekilde şunları ekledi:



"Ama bundan sonra söylediğime kimse inanmayacak."

"RUHUMLA UYUMLU OLURSA, BELKİ DÜŞÜNÜRÜM"

Garfield, büyük bütçeli bir Hollywood yapımında tekrar yer almayı düşünüp düşünmediği sorusuna, “Eğer ruhumla uyumlu hissedersem ve eğlenceli olacaksa, belki. Belki bir noktada beş çocuğum olur ve okul masraflarını biriktirmeye başlamam gerekir” şeklinde yanıt verdi.

GEÇMİŞTEKİ ROLLER VE HAYAL KIRIKLIĞI

Garfield, 2012’de “The Amazing Spider-Man” ile Peter Parker rolünü üstlenmiş, ancak 2014’teki devam filmi gişede bekleneni verememişti. Bu nedenle serinin üçüncü filmi iptal edilmiş ve oyuncunun rolü sona ermişti. Garfield, bu süreçle ilgili olarak geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “Rolümün aniden bitmesi beni havada asılı kalmış gibi hissettirdi” demişti.

Buna rağmen, Garfield 2021 yılında Marvel yapımı “Spider-Man: Eve Dönüş Yok” filminde Peter Parker olarak geri dönerek, dünya çapında 1,9 milyar dolar gişe hasılatı elde eden bu büyük başarının bir parçası olmuştu.

SPIDER-MAN’E GERİ DÖNÜŞ İÇİN ŞARTLARI PAYLAŞTI

Daha önceki açıklamalarında Garfield, Spider-Man olarak tekrar kamera karşısına geçme ihtimaline kapıyı tamamen kapatmamıştı. ABD’li aktör, bu konuda şunları söylemişti:



“Eğer doğru bir şey olursa, kültüre katkı sağlarsa, harika bir konsept veya daha önce yapılmamış, özgün, garip ve heyecan verici bir şey olursa yüzde 100 Spider-Man olarak geri dönerim. O karakteri seviyorum ve neşe getiriyor. Eğer ben de neşe getiriyorsam, karşılığında mutlu olurum.”