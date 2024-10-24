Tom Holland, 'Örümcek Adam 4' çekimlerinin gelecek yaz başlayacağını açıkladı: 'Her şey yolunda, sabırsızlanıyorum!'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:17

Güncelleme: 24.10.2024 - 21:17

Tom Holland, sevilen Spider-Man karakteriyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Ünlü aktör, geçtiğimiz günlerde "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programına katılarak dördüncü "Örümcek Adam" filminin çekimlerinin önümüzdeki yaz başlayacağını duyurdu.

Holland, programda yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yaz çekimlere başlıyoruz. Her şey yolunda ve neredeyse bitmek üzere. Gerçekten çok heyecan verici, sabırsızlanıyorum!” ifadelerini kullandı. Bu duyuru, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Son olarak, 2021'de vizyona giren "Spider-Man: No Way Home" filminde Holland’ın Spider-Man’i, önceki Örümcek Adamlar Tobey Maguire ve Andrew Garfield ile buluşmuş ve bu büyük sürpriz, uzun süre gizli tutulmuştu. Fallon, Holland'a bu sırrı sakladığı için esprili bir şekilde "Bize profesyonel olarak hepimize yalan söyledin, ama buna kesinlikle değdi" dedi. Holland ise bu deneyimi kariyerinin en önemli anlarından biri olarak tanımladı.

Son dönemde ise "Shang-Chi" filminin yapımcısı Destin Daniel Cretton’un, serinin dördüncü filminde yönetmen koltuğuna geçebileceği söylentileri dolaşıyor. Holland, bu konuda da heyecanını gizlemedi ve senaryoyu üç hafta önce okuduğunu belirterek, “Zendaya ve ben oturup birlikte okuduk ve sahnelerde o kadar heyecanlandık ki zaman zaman oturma odasında zıplıyorduk” dedi.