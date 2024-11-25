'Örümcek Adam 4' gösterim tarihi ertelendi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:26

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:26

Marvel hayranları için bekleyiş biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Örümcek Adam 4 filminin çıkış tarihi, daha önce planlanan Temmuz 2026 yerine, Aralık 2026’ya ertelendi.

Filmin yeni vizyon tarihi için Noel dönemi seçimi oldukça mantıklı görünüyor. Daha önce, Örümcek Adam: No Way Home da Aralık ayında vizyona girmiş ve büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Ayrıca, 2026 yılının Aralık ayında ne bir Avatar ne de bir Star Wars filmi vizyona girecek.

PRODÜKSİYON SÜRECİNDE GECİKME

Filmin prodüksiyonunun 2025’in sonlarına kadar başlaması beklenmiyor ve çekimlerin yaklaşık altı ay süreceği bildiriliyor. Bu durum, filmin 2026 yılı boyunca post-prodüksiyon aşamasında olacağını ve çıkış tarihinin yıl sonuna sarkmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

HOLLAND VE ZENDAYA GERİ DÖNÜYOR

Tom Holland’ın, sevilen Örümcek Adam rolüyle geri döneceği kesinleşmiş durumda. Aynı şekilde Zendaya’nın da filmde yer alacağı bildirildi. Ancak hikâye ve diğer karakterler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TOM HARDY'NİN VENOM OLARAK FİLMDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Tom Hardy’nin canlandırdığı Venom karakterinin, bu filmde Peter Parker ile yollarını kesişmesi bekleniyor. Ayrıca, Shang-Chi ve On Halka Efsanesi yönetmeni Destin Daniel Cretton, serinin önceki yönetmeni Jon Watts’ın yerini alacak. Bu değişiklik, seriye taze bir bakış açısı getirebilir.