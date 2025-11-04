Angry Birds’ün yaratıcısı Vesterbacka, Atatürk’ün vizyonunu hatırlattı

Dünyada eğitim sistemleri 21. yüzyılın hızla değişen koşullarına uyum sağlamak için yeniden şekilleniyor. Ezberci yaklaşımlardan uzak, yaratıcılığı ve eşitliği merkeze alan modeller öne çıkarken, bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri olan Finlandiya, şimdi birikimini Türkiye’nin dinamik eğitim ortamıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Finlandiya'nın Türkiye'deki ilk ve tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle, N.E.T Akademi yürütücülüğünde Ankara’da başladı.

“Atat ürk’ü yeniden gururland ırmalıyız”

FinFest kapsamında düzenlenen etkinlikte, Finlandiya’nın küresel çapta tanınan girişimcisi, Angry Birds’ün yaratıcısı ve Slush’ın kurucusu Peter Vesterbacka da konuşma gerçekleştirdi. FinFest 2025’te yaptığı konuşmada Finlandiya eğitim sisteminin başarısının ardındaki temel ilkelerini paylaşan eğitim teknolojileri yatırımcısı Vesterbacka, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzyıl önceki vizyonuna da dikkat çekti. “Atatürk, Finlandiya eğitim sistemini yakından takip etmiş ve Türkiye’nin eğitim devriminde bu modelden ilham almıştır” diyen Vesterbacka, iki ülke arasında 100 yılı aşan dostluk ve ortak değerlere vurgu yaptı.

Vesterbacka konuşmasında, Finlandiya ve Türkiye’nin ortak tarihsel bağlarının eğitim alanında yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada olmak benim için çok anlamlı. Çünkü Türkiye ile Finlandiya arasında çok özel bir ilişki var. Ülkenizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Finlandiya’nın eğitim çalışmalarını yakından takip etmişti. 100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak hepimizin görevi. Belki de en büyük ortak misyonumuz, Atatürk’ü yeniden gururlandırmak olacaktır.”

“MUTLU TOPLUMUN TEMELİ EĞİTİM”

Finlandiya’nın art arda sekiz yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi seçildiğini hatırlatan Vesterbacka, bu başarının merkezinde öğretmenlere verilen değer olduğunu söyledi. Peter Vesterbacka, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özgürlüğünüz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Bilim, neden diye sormaktan, sorgulamaktan doğar. Finlandiya’da öğretmenlik en saygı duyulan ve en çok tercih edilen mesleklerden biri. Öğretmenlerimizin çoğu yüksek lisans mezunu ve toplumun en güvenilen kesimi. Mutlu, özgür ve adil bir toplumun mimarları onlar.”

FİNFEST 2025 DEVAM EDECEK

Finlandiyalı uzmanların bilgi birikimini, Türk eğitimcilerin deneyimleri ve kültürel değerleriyle harmanlayarak özgün bir “Türk–Fin Eğitim Modeli” oluşturmak amacıyla FinFest 2025 buluşmaları, 3 Kasım’da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde, 7–8 Kasım’da ise İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam edecek. Etkinlik, Finlandiya’dan 20 farklı kurum ve üniversite ile Türkiye’den 200’ü aşkın kurumun temsilcilerini bir araya getirecek.

Öğretmenlerden girişimcilere, okul yöneticilerinden öğrencilere kadar geniş bir katılımcı profiline hitap eden FineFest, öğretmenler ve okul yöneticileri için Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrenciler ve veliler için MindFindr Kariyer Planlama Atölyesi ve Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı gibi oturumlara yer verecek.

Etkinlikte 10–14 yaş arası çocuklara yönelik Arkki Türkiye Yaratıcı Zihinler Atölyesi, mimarlık ve sanat aracılığıyla yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken; eğitimciler için Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumları, sınıf içi uygulamalara yenilikçi bakış açıları kazandıracak.