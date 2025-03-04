Aniden son verilmişti: Seda Sayan'ın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 04.03.2025 - 22:48

Güncelleme: 04.03.2025 - 22:48

Seda Sayan'ın Star TV ekranlarında yayınlanan "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programı geçen yıl yayından kaldırıldı.

Sayan'ın programının yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı getirildi.

Konuya ilişkin ne Seda Sayan'dan ne de yapımdan herhangi bir açıklama gelmedi.

Seda Sayan'ın TYT Türk kanalına geçtiği ve hafta içi her gün yayınlanacak olan “Her Şey Masada” programını sunacağı öğrenildi.

Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem'in yaptığı sosyal medya paylaşımında “Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak. Merakla beklenen “Her Şey Masada” programımız için geri sayım başladı…” diye yazdı.