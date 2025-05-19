Türkiye'de milyonlarca yurttaşın ziyaret ettiği Anıtkabir kaçta açılır, kaçta kapanır? Anıtkabir her gün açık mı? Anıtkabir'in ziyaret saatleri nedir? Anıtkabir ücretli mi? Anıtkabir'i ziyaret saatleri merak ediliyor. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri

19 MAYIS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

DİĞER GÜNLERDE ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat -14 Mayıs Arasında:

Anıtkabir sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16:30'a kadar ziyaret edilebilir.

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında:

Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 17:00’da kapanır.

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında:

Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16.00’da kapanır.

Bu saatler resmi tatiller ve hafta sonları için de geçerlidir. Böylece Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenler her gün sabah 9’dan itibaren alana giriş yapabilirler.