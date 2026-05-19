Anıtkabir saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaretçi saatleri

19.05.2026 14:39:00
Haber Merkezi
"Bugün Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtı yapılan duyuru kapsamında netleşti. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaretçi saatleri
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen yurttaşlar, Ata’nın huzuruna çıkmak için gün boyu Anıtkabir’e akın etmeye hazırlanıyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaretçi saatleri

ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK 19 MAYIS?

Anıtkabir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır.

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00

01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

Ankara'da tren seferlerine düzenleme: Bazı duraklar kapatılacak TCDD, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini duyurdu.
19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek nefes kesici uçak gösterisi, bayram coşkusunu gökyüzüne taşırken vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?