Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen yurttaşlar, Ata’nın huzuruna çıkmak için gün boyu Anıtkabir’e akın etmeye hazırlanıyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaretçi saatleri

Anıtkabir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır.

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00

01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00