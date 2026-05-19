Cumhuriyet Gazetesi Logo
19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

19.05.2026 13:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek nefes kesici uçak gösterisi, bayram coşkusunu gökyüzüne taşırken vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? 

Image

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN? 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, 19 Mayıs Salı günü Samsun Doğu Park’ta gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Uçak gösterisi saat 16.30’da başlayacak.

19 MAYIS TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA VE NEREDE?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Yıldızları, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı şehir olan Samsun semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri, Doğu Park Sahili’nde saat 16.00’da izlenebilecek.

İlgili Konular: #19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı #türk yıldızları #Solotürk

İlgili Haberler

19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak? 19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'un dört bir yanında düzenlenen gençlik yürüyüşleri, resmi törenler ve açık hava konserleri nedeniyle bazı yollar araç geçişine kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?
19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?
19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken milyonlarca sürücü, resmi tatil süresince köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs köprüler ücretsiz mi? 19 Mayıs otoyollar bedava mı?
19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?
19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?