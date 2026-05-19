19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede yapılacak? 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, 19 Mayıs Salı günü Samsun Doğu Park’ta gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Uçak gösterisi saat 16.30’da başlayacak.

19 MAYIS TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA VE NEREDE?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Yıldızları, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı şehir olan Samsun semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri, Doğu Park Sahili’nde saat 16.00’da izlenebilecek.