Ankara Üniversitesi'nde 'günün tatlısı' gündem oldu: 'Love bombing'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:17

Ankara Üniversitesi, yemekhane menüsü sebebiyle bugün sosyal medyada gündem oldu.

Okulun yemekhane menüsünde 'Love bombing' ismi verilen kalpli bir tatlı yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tatlı, ismi ve şekli sebebiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

X'te, "Ankara Üniversitesi sayesinde ilk defa love bombing yiyeceğim. Hep ghosting ghosting nereye kadar zaten", "Love bombing yemediğimiz bir Ankara Üniversitesi kalmıştı o da oldu" şeklinde yorumlar yapıldı.

'LOVE BOMBING' NEDİR?

'Sevgi Bombardımanı' olarak nitelendirilen bir kimsenin, karşısındaki insana aşırı ilgi ve sevgi göstermesidir.Bu terim ilk kez 1970 yılında, Moon tarikatı (Unification Church) üyeleri tarafından kullanılmıştır.

Genellikle romantik bir ilişkinin başlangıcında görülür. İlk başlarda olumlu bir durummuş gibi görünse de, psikolojik manipülasyona ve istismara yol açabilir. Bunu uygulayan kişilerin amacı, karşılarındaki insanı elde etmektir. Bu sebeple, birlikte olduklarını kişiyi kendilerine bağımlı hale getirmek için yoğun bir ilgiye maruz bırakırlar. Bu bağımlı hal yüzünden ortaya toksik bir ilişki çıkabilir.