Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:06

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:06

Ankara Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Necdet Ünüvar atandı. Karar yayınlanan Resmi Gazete'de resmileşti. Ünüvar'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında, nereli?

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960’ta Adana Ceyhan’da doğdu. İlkokulu Adana’da, ortaokul ve Liseyi Mersin’de, Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı.

Tıp Doktoru olarak Mardin’de mecburi hizmet sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önce İç Hastalıkları ihtisasını, daha sonra Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisasını tamamladı. Atatürk Üniversitesinde 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.12.12.2002-08.05.2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi.

6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3’ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Komisyonda Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Komisyonda Üye olarak görev yaptı. 23. ve 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. Dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. 26. Dönemde aynı Komisyon Başkanlığına bir kez daha seçildi. mAynı zamanda 7 yıl Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Çalışmalarından dolayı 04 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan’ın en büyük nişanı olan “Devlet Dostluk Nişanı” verildi. mÖzellikle Sağlık, Bilişim, Türk Dünyası ve bilhassa Azerbaycan ile ilişkiler ve Uyuşturucu ile mücadele alanında çok yoğun çalışmalar yaptı. Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyeliğine atandı. 16.09.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Üniversitesi'ne yeniden Rektör olarak atanmıştır.

NACİ ÜNÜVAR EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Naci Ünüvar İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

