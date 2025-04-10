Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:24

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:24

Meteoroloji’den Ankara için kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı söylendi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 11 Nisan okullar tatil mi?

11 NİSAN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın başkent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.