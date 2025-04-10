Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 10.04.2025 - 19:06

MGM’nin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışının yanı sıra birçok ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 11 Nisan hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR

Niğde’de kar yağışısı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.

Sivas’ta ise il merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.

Başkent Ankara’da ise Çankaya ilçesinde yüksek bölgelerde zaman zaman kar yağışı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Ordu’da ise Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

11 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Perşembe günü sadece olumsuz hava koşulları sebebiyle Hakkari’de okullar tatil edilirken diğer illerde eğitim öğretim faaliyetleri aksamadı.

10 Nisan Perşembe günü kar yağışı Ankara’nın yüksek bölgelerinde, Sivas kent merkezi, Konya, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya gibi illerde görüldü.

Okulların tatil olmasına ilişkin alınan kararlar o ilin valiliği veya ilçelerin kaymakamlıkları tarafından alınıyor. Cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.