Anne Gibi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Anne Gibi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Anne Gibi filminin konusu ne? Anne Gibi filminin oyuncuları kim? Anne Gibi filminin IMDb puanı kaç?
Anne Gibi (True Mothers), yönetmenliğini üstlenen Naomi Kawase'nin, senaristliğinde Izumi Takahashi ile birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.
ANNE GİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Evli bir çift olan Satoko ve Kiyokazu, evliliklerini bir çocuk ile taçlandırmak isterler. Çocuk sahibi olabilmek adına uzun süre tedavi gören çift bekledikleri haberi bir türlü alamaz. Bunun üzerine evlat edinmeye karar veren Satoko ve Kiyokazu, Asato adlı bir çocuğu evlat edinir. Asato ile geçirdikleri altı yılın ardından, küçük çocuğun biyolojik annesinin ansızın irtibata geçmesiyle hepsinin hayatı değişecektir.
ANNE GİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hiromi Nagasaku
Arata Iura
Aju Makita
ANNE GİBİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Anne Gibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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