Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Bayan Lowry Ve Oğlu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bayan Lowry Ve Oğlu filminin konusu ne? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin oyuncuları kim? Bayan Lowry Ve Oğlu filminin IMDb puanı kaç?
Bayan Lowry Ve Oğlu (Mrs Lowry and Son), yönetmenliğini Adrian Noble, senaristliğini ise Martyn Hesford'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİNİN KONUSU NE?
İngiliz sanatçı L.S. Lowry, aşırı baskıcı olan annesi Elizabeth ile yaşamaktadır. Yatalak ve acı içinde olan Elizabeth, 1939'daki ölümüne kadar, bu süreçte bekar olan oğlunun sanata olan tutkusunun devam etmesini engellemek için elinden geleni yapar.
BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vanessa Redgrave
Timothy Spall
Wendy Morgan
BAYAN LOWRY VE OĞLU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bayan Lowry Ve Oğlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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