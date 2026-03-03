Anneler Günü kutlama tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Türkiye'de 1955 yılından bu yana her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl takvimlerin en güzel sayfasına denk geliyor. 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI GÜNDE KUTLANIYOR?

Anneler Günü, belirli bir güne sabitlenmiş bir tarih (örneğin 23 Nisan veya 19 Mayıs gibi) değildir. Bunun yerine "Mayıs ayının ikinci pazar günü" kuralı baz alındığı için her yıl tarih değişmektedir.