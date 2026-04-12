2026 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Anneler Günü'nün neden her yıl farklı bir rakama denk geldiği sıkça merak edilen bir konu olsa da aslında sistem oldukça basittir. Uluslararası geleneklere göre bu özel gün, sabit bir tarih yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlenmiştir. Bu durum, kutlamanın her yıl hafta sonuna denk gelmesini sağladığı için tarihler değişiklik göstermektedir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü geleneğinin temelleri, Anna Jarvis'in 1908 yılında kendi annesi için başlattığı anma törenine dayanmaktadır. Zamanla evrensel bir boyut kazanan bu anlamlı gün, modern dünyada sadece biyolojik anneleri değil; bizlere emek veren, yol gösteren ve sevgiyle büyüten tüm kadın figürlerini onurlandırmak için kutlanmaktadır.