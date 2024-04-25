Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü için geri sayım başladı. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de kutlanan Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Bu yılın Anneler Günü tarihi de annelerini bu özel günlerinde unutmamak ve sevindirmek isteyen kişiler tarafından merak edilyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.
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