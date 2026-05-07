Annelerin 'Sessiz Emek' yükü: Her iki kişiden biri annesine destek olamadığını düşünüyor!

Versuni’nin ‘Philips Home Report 2026’ adlı araştırmasına göre Türkiye’de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık üçte ikisi ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor; araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor.

“Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların yüzde 70’i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların yüzde 58’i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam, ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra, çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü.

“Araştırma, annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yarattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye’de katılımcılar çocukluklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor. Hasta olunduğunda annenin başucunda beklemesi (yüzde 47) ve mutfaktan gelen yemek kokusu eşliğinde sadece orada olması (yüzde 43), en derin izleri bırakan anlar olarak sıralanıyor.

“Bu duygular yetişkinlikte davranışa dönüşüyor. Dünya genelinde temiz ve düzenli bir ev kurmak (yüzde 47), birlikte yemek yemek (yüzde 42) ve evde sıcak bir atmosfer yaratmak (yüzde 41) en çok ileriye taşınan ebeveyn alışkanlıkları arasında. Türkiye’de bu mirasa kahve eşlik ediyor. Katılımcıların yüzde 39’u ebeveynlerinin çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor.

“Bu farkındalık, Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerinin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı yüzde 64. Buna karşılık katılımcıların yüzde 49’u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor.”

‘GÖRÜNMEYEN EMEĞE DESTEK OLMAK BİR SORUMLULUK TANIMI’

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Bir evi yuvaya dönüştüren şey, çoğu zaman fark edilmeyen bir süreklilik. Sabah hazırlanan kahve, üst üste kurulan sofralar, ütülenen gömlekler, toplanan salonlar; bunların her biri annenin yıllar boyu omzunda taşıdığı küçük yüklerin parçası. Versuni Türkiye olarak kahve makinelerinden ütülere, süpürgelerden hava bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz çözümlerle bu görünmeyen emeği destekliyoruz. Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların yüzde 64’ü annesine hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı buluyor. Bizim için bu rakam bir tüketici tercihinden öte; bir sorumluluk tanımı.”